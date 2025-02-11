Enns Isaak 07.12.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Enns Isaak

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.12.1863, Широкое

умер 19.01.1920, Морозовка

Супруги
Nickel Ens (Dyck) Susanna20.06.1868 г.р.
Дети
Enns Berhard I D08.04.1902 г.р.
Ens Peter I D05.04.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.06.1901

Жена: Nickel Ens (Dyck) Susanna

Бракосочетание с: Isaak ENNS

Рождение ребёнка
08.04.1902

Сын: Enns Berhard I D

Мать ребёнка: Nickel Ens (Dyck) Susanna

Рождение ребёнка
05.04.1904

Сын: Ens Peter I D

Мать ребёнка: Nickel Ens (Dyck) Susanna

Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: (Ens) Katharina

Мать ребёнка: Nickel Ens (Dyck) Susanna

Смерть
19.01.1920

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