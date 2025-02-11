Enns Isaak
мужской, родился 07.12.1863, Широкое
умер 19.01.1920, Морозовка
Супруги
Nickel Ens (Dyck) Susanna20.06.1868 г.р.
Дети
Enns Berhard I D08.04.1902 г.р.
Ens Peter I D05.04.1904 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.06.1901
Рождение ребёнка
08.04.1902
Сын: Enns Berhard I D
Мать ребёнка: Nickel Ens (Dyck) Susanna
Рождение ребёнка
05.04.1904
Сын: Ens Peter I D
Мать ребёнка: Nickel Ens (Dyck) Susanna
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: (Ens) Katharina
Мать ребёнка: Nickel Ens (Dyck) Susanna
Смерть
19.01.1920