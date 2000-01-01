Гранкина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гранкин Иван
Отец ребёнка: Гранкин Семен
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гранкин Еремей
Отец ребёнка: Гранкин Семен
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гранкин Семен
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гранкин Григорий
Отец ребёнка: Гранкин Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гранкин Семен
Смерть
После 1850