Гранкина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гранкин Иван

Отец ребёнка: Гранкин Семен

Рождение ребёнка
1813

Сын: Гранкин Еремей

Отец ребёнка: Гранкин Семен

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гранкин Семен

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гранкин Григорий

Отец ребёнка: Гранкин Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Семен

Смерть
После 1850
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