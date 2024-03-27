Даминов Сагит Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даминов Сагит Хабибуллович

Место рождения

д. Малая Буинка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даминов Хабибулла Абинович

Мать: Мачтура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даминов Ринат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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