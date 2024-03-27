Даминов Сагит Хабибуллович
Место рожденияд. Малая Буинка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даминов Хабибулла Абинович
Мать: Мачтура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даминов Ринат
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно