Янин Андрей Людвигович
Место рожденияг. Борисоглебск, Воронежская область
Дата рождения01.08.1961
Дата смерти13.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961
Бракосочетание
1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.2010