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Янин Андрей Людвигович

Место рождения

г. Борисоглебск, Воронежская область

Дата рождения

01.08.1961

Дата смерти

13.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961

Отец: Янин Людвиг Федорович

Мать: (Зайцева Янина) Клавдия Егоровна

Бракосочетание
1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.06.2010

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