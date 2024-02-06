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Рикар
Рикар
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Роэл Илэн
Мать
Не указана
Жена
Мавра
Дети
Эронд
Добавил:
ДЗ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Роэл Илэн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Эронд
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Мавра
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