Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1840 по 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1852
Муж: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1883
Сын: Верещагин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Верещагин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Егорович
Смерть
Неизвестно