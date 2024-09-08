Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1840 по 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Григорий Егорович

Рождение ребёнка
18.03.1883

Сын: Верещагин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Верещагин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Егорович

Смерть
Неизвестно

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