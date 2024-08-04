Семина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина Анастасия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семина Екатерина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1982
Сын: Семин Александр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва