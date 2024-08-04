Семина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина Анастасия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семина Екатерина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1982

Сын: Семин Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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