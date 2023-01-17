Бондарев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.2016

Сын: Бондарев Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
05.07.2019

Дочь: Бондарева Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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