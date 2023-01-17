Загребина (Огородникова) Матрона Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребина (Огородникова) Матрона Дмитриевна

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Место рождения

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

11.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1882

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Загребин Роман Варфоломеевич

Отец ребёнка: Загребин Варфоломей Архипович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Загребин Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Загребин Варфоломей Архипович

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребин Варфоломей Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.03.1913
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