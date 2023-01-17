Загребина (Огородникова) Матрона Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смерти11.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Загребин Роман Варфоломеевич
Отец ребёнка: Загребин Варфоломей Архипович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Загребин Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Загребин Варфоломей Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
11.03.1913