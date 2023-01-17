(Михайлова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Михайлова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905 ст.

Отец: Михайлов Иван Иванович

Мать: Михайлова Гликерия Николаевна

Каськи, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Александр Владимирович

Смерть
Неизвестно
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