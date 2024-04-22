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Лукаш Денис Владимирович

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

10.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1971

Отец: Лукаш Владимир Данилович

Мать: Лукаш Неля Андреевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1991

Сын: Лукаш Павел Денисович

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1998

Дочь: Лукаш Мария Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
2001

Дочь: Лукаш Александра Денисовна

Мать ребёнка: Лукаш Татьяна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
2004

Сын: Лукаш Семён Денисович

Мать ребёнка: Лукаш Татьяна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукаш Татьяна

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