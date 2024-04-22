Лукаш Денис Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.01.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1971
Отец: Лукаш Владимир Данилович
Мать: Лукаш Неля Андреевна
Рождение ребёнка
1991
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Лукаш Мария Денисовна
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Лукаш Александра Денисовна
Мать ребёнка: Лукаш Татьяна
Рождение ребёнка
2004
Мать ребёнка: Лукаш Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукаш Татьяна