Сиротина Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиротин Иван Никитич
Отец ребёнка: Сиротин Никита Никитич
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Сиротин Никита Никитич
Рождение ребёнка
15.?.1910
Дочь: Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Сиротин Никита Никитич
Смерть
Неизвестно