Сиротина Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Никита Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиротин Иван Никитич

Отец ребёнка: Сиротин Никита Никитич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Сиротин Никита Никитич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.?.1910

Дочь: Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Сиротин Никита Никитич

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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