Горохов Перт Иванов
Место рожденияд. Нориха, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: (Горохов) Иван Тимофеев
Мать: ...
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Горохова) Клавдия Петрова
Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьева
Смерть
Неизвестно