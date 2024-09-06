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Горохов Перт Иванов

Место рождения

д. Нориха, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: (Горохов) Иван Тимофеев

Мать: ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Матрона Григорьева

Рождение ребёнка
1903

Сын: Горохов Николай Петров

Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьева

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Горохова) Клавдия Петрова

Мать ребёнка: Горохова Матрона Григорьева

Смерть
Неизвестно

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