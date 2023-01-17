Варлаков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.
Мать ребёнка: Варлакова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.1908 ст.
Мать ребёнка: Варлакова Ефросинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно