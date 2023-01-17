Варлаков Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлаков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1896 ст.

Сын: Варлаков Петр Иванович

Мать ребёнка: Варлакова Ефросинья Николаевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.10.1908 ст.

Сын: Варлаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Варлакова Ефросинья Николаевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлакова Ефросинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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