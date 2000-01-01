Даниил Алимпиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олимпий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сергей Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ферапонт Данилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно