Даниил Алимпиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил Алимпиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олимпий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Сергей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ферапонт Данилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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