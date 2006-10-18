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Чирков Афанасий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Чирков Федор Иванович

Мать: Чиркова Прасковья

Рождение ребёнка
04.08.1935

Сын: Чирков Валентин Афонасьевич

Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна

Рождение ребёнка
После 1940

Сын: Чирков Владимир Афонасьевич

Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Чирков Геннадий Афонасьевич

Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна

Рождение ребёнка
09.09.1945

Дочь: Облезина Людмила Афонасьевна

Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Ираида Павловна

Смерть
1974
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