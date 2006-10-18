Чирков Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Чирков Федор Иванович
Мать: Чиркова Прасковья
Рождение ребёнка
04.08.1935
Сын: Чирков Валентин Афонасьевич
Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна
Рождение ребёнка
После 1940
Сын: Чирков Владимир Афонасьевич
Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Чирков Геннадий Афонасьевич
Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна
Рождение ребёнка
09.09.1945
Дочь: Облезина Людмила Афонасьевна
Мать ребёнка: Чиркова Ираида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Ираида Павловна
Смерть
1974