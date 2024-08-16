Булычева (Копырина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева (Копырина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1931

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1931

Отец: Лобиков Иван Яковлевич

Мать: Копырина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булычева Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Булычев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булычева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Булычев Михаил

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