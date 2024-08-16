Булычева (Копырина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1931
Отец: Лобиков Иван Яковлевич
Мать: Копырина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булычева Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Булычев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булычев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булычева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Булычев Михаил