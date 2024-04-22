Колесников Гаврила
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Колесникова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайловна
Смерть
1922