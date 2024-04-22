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Колесников Гаврила

Место рождения

Сафоново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Сафоново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Колесникова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Сафоново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Сафоново, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайловна

Смерть
1922
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