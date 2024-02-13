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Кашин Владислав Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973

Отец: Кашин Евгений Алексеевич

Мать: Кашина Любовь Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Антонина

Рождение ребёнка
06.02.1999

Сын: Кашин Максим Владиславович

Мать ребёнка: Кашина Антонина

Рождение ребёнка
25.04.2012

Дочь: Кашина Елизавета Владиславовна

Мать ребёнка: Кашина Антонина

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