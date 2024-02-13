Кашин Владислав Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1973
Отец: Кашин Евгений Алексеевич
Мать: Кашина Любовь Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашина Антонина
Рождение ребёнка
06.02.1999
Сын: Кашин Максим Владиславович
Мать ребёнка: Кашина Антонина
Рождение ребёнка
25.04.2012
Дочь: Кашина Елизавета Владиславовна
Мать ребёнка: Кашина Антонина