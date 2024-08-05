Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна
Место рожденияс. Дубовое, Воронежская область
Дата рождения19.01.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936
Работа или профессия
Неизвестно
работала на шахте
Бракосочетание
До 1957
Рождение ребёнка
29.05.1957
Сын: Телюков Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Телюков Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
16.01.1965
Дочь: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Телюков Алексей Никифорович