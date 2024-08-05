Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюкова (Звягинцева) Мария Ивановна

Место рождения

с. Дубовое, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1936

Отец: Звягинцев Иван Кирсанович

Мать: Звягинцева (Тонких) Домна Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
работала на шахте
Бракосочетание
До 1957

Муж: Телюков Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
29.05.1957

Сын: Телюков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Телюков Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
16.01.1965

Дочь: Манелова (Телюкова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Телюков Алексей Никифорович

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