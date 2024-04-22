Кокорина (Рудакова) Анна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Рудаков Михаил Осипов
Бракосочетание
До 03.07.1870
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кокорина Мария Александрова
Отец ребёнка: Кокорин Александр Артамонов
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Александр Артамонов
(ф.496 оп.16 д.301 л.124об.) МК Успенской Минской церкви Тотемского уезда 1882 год Ноябрь 13 рождение / ноябрь 13 крещение Родился Иоанн Родители Деревни Крыловской крестьянинъ Александръ Артамоновъ К... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно