Кокорина (Рудакова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Рудакова) Анна Михайлова

Место рождения

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Рудаков Михаил Осипов

Мать: Рудакова Катерина Осипова

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 03.07.1870

Муж: Кокорин Александр Артамонов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кокорина Мария Александрова

Отец ребёнка: Кокорин Александр Артамонов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Сын: Кокорин Иван Александров

Отец ребёнка: Кокорин Александр Артамонов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
(ф.496 оп.16 д.301 л.124об.) МК Успенской Минской церкви Тотемского уезда 1882 год Ноябрь 13 рождение / ноябрь 13 крещение Родился Иоанн Родители Деревни Крыловской крестьянинъ Александръ Артамоновъ К... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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