Осипова (Денисова) Пелагея Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Денисова) Пелагея Вуколовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Денисов Вукол Иоанович

Мать: Денисова Анна Феодотовна

Бракосочетание
22.01.1875

Муж: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1875

Сын: Осипов Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: Стефанида Митрофановна

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Рождение ребёнка
10.11.1878

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1880

Сын: Осипов Константин Митрофанович

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1881

Дочь: Саморукова Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Осипов Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1884

Дочь: Копылова Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1886

Дочь: Сигклитиния

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1887

Сын: Осипов Павел Митрофанович

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1888

Сын: Осипов Митрофан

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1890

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1891

Дочь: Параскева митрофановна

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1894

Сын: Осипов Матфей Митрофанович

Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла рано
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