Осипова (Денисова) Пелагея Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Денисов Вукол Иоанович
Мать: Денисова Анна Феодотовна
Сын: Осипов Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Дочь: Стефанида Митрофановна
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Сын: Осипов Константин Митрофанович
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Дочь: Саморукова Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Сын: Осипов Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Дочь: Копылова Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Дочь: Сигклитиния
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Сын: Осипов Павел Митрофанович
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Сын: Осипов Митрофан
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Дочь: Параскева митрофановна
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич
Сын: Осипов Матфей Митрофанович
Отец ребёнка: Осипов Митрофан Георгиевич