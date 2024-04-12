Ковалёв Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1928
Дата смерти10.06.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928
Отец: Ковалёв Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
27.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва Нина Андреевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.08.1959
Дочь: Удовенко Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Ковалёва Нина Андреевна
Рождение ребёнка
23.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва Нина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1992