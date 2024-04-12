Ковалёв Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёв Василий Дмитриевич

Место рождения

Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.08.1928

Дата смерти

10.06.1992

Пол

Мужской

Отец

До 1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928

Отец: Ковалёв Дмитрий Фёдорович

Мать: не указана

Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Нина Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.08.1959

Дочь: Удовенко Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Ковалёва Нина Андреевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Нина Андреевна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Место жительства
Неизвестно
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
10.06.1992
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
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