Пакина Анна Семеновна 01.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пакина Анна Семеновна

Место рождения

Сосвинская волость Резимовских юрт

Дата рождения

01.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911

Отец: Пакин Семен Васильевич

Мать: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна

Сосвинская волость Резимовских юрт
Восприемники: Крестьянин г. Березова Илларион Илларионов Коровьи-Ножки и Березовская крестьянская девица Анна Косьмина Коровьи-Ножки. Протоирей Георгий Поникаровский
Смерть
Неизвестно

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