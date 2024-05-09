Пакина Анна Семеновна
Место рожденияСосвинская волость Резимовских юрт
Дата рождения01.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1911
Сосвинская волость Резимовских юрт
Восприемники: Крестьянин г. Березова Илларион Илларионов Коровьи-Ножки и Березовская крестьянская девица Анна Косьмина Коровьи-Ножки. Протоирей Георгий Поникаровский
Смерть
Неизвестно