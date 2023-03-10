Чумаков-Хлевин (Сайгаков) Клавдия Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Отец Клавдии
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чумаков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумаков Яков
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлевин Андрей
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлевин Андрей