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Ивлиев Иван Захаров

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Место рождения

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивлиев Захар Антонов

Мать: Ивлева Пелагея Семенова

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1908

Сын: Ивлев Иван Иванов

Мать ребёнка: Ивлева Александра Иванова

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.10.1913

Дочь: Клавдия Иванова

Мать ребёнка: Ивлева Мария Иванова

Дементьево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
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