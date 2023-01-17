Ивлиев Иван Захаров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивлиев Захар Антонов
Мать: Ивлева Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
29.03.1908
Сын: Ивлев Иван Иванов
Мать ребёнка: Ивлева Александра Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: Клавдия Иванова
Мать ребёнка: Ивлева Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлева Мария Иванова
Смерть
Неизвестно