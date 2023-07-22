Волобуев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1977
Дочь: Волобуева-Форнале Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Волобуева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Волобуева Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волобуева Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно