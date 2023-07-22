Волобуев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолобуев Сергей

Волобуев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1977

Дочь: Волобуева-Форнале Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Волобуева Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Волобуева Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волобуева Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close