Лазебная Агафья Исидоровна
Место рождениястан. Бугурусланская
Дата рождения16.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
стан. Бугурусланская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазебный Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Невинномыск