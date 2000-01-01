Лазебная Агафья Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебная Агафья Исидоровна

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Место рождения

стан. Бугурусланская

Дата рождения

16.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

стан. Бугурусланская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазебный Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазебный Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Невинномыск
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