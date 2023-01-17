Шамсутдинов Гилязетдин Шамсутдин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Гилязетдин Шамсутдин улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1913

Дочь: Гилязова Гиззиниса (Рауза) Гилязетдин кызы

Мать ребёнка: Каримуллина Оркия Каримулла кызы

Измя, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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