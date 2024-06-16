Грибкова Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1895 и 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1893
Дочь: Грибкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Грибков Григорий Лаврентьевич
Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1895 и 1901