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Грибкова Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1895 и 1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
15.01.1893

Дочь: Грибкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Грибков Григорий Лаврентьевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1895 и 1901

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