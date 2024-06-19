Ситдиков Нургиз Азатович 02.11.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСитдиков Нургиз Азатович

Ситдиков Нургиз Азатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситдикова Ландыш Анфаловна

Рождение ребёнка
28.11.2013

Сын: Ситдиков Рустам Нургизович

Мать ребёнка: Ситдикова Ландыш Анфаловна

Рождение ребёнка
16.06.2020

Сын: Ситдиков Надир Нургизович

Мать ребёнка: Ситдикова Ландыш Анфаловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.