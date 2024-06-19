Ситдиков Нургиз Азатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.2013
Сын: Ситдиков Рустам Нургизович
Мать ребёнка: Ситдикова Ландыш Анфаловна
Рождение ребёнка
16.06.2020
Сын: Ситдиков Надир Нургизович
Мать ребёнка: Ситдикова Ландыш Анфаловна