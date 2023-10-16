Путилина (Колесникова) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1906
Дочь: Литвинова (Путилина) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Путилин Максим Иванович
Смерть
Неизвестно