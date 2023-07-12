Бурнашова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.2008
Дочь: Бурнашова Элина
Отец ребёнка: Бурнашов Виталий
Рождение ребёнка
14.09.2011
Сын: Бурнашов Илья
Отец ребёнка: Бурнашов Виталий
Рождение ребёнка
25.10.2022
Сын: Бурнашов Алан
Отец ребёнка: Бурнашов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурнашов Виталий