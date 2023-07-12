Бурнашова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.2008

Дочь: Бурнашова Элина

Отец ребёнка: Бурнашов Виталий

Рождение ребёнка
14.09.2011

Сын: Бурнашов Илья

Отец ребёнка: Бурнашов Виталий

Рождение ребёнка
25.10.2022

Сын: Бурнашов Алан

Отец ребёнка: Бурнашов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнашов Виталий

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