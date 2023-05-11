Книга (Барабонова) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книга (Барабонова) Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1910

Дата смерти

04.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1910

Отец: Барабонов Прокопий

Мать: Барабонова Проскофья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Книга Иван Викторович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Книга Александр Иванович

Отец ребёнка: Книга Иван Викторович

Рождение ребёнка
25.05.1937

Дочь: Колесникова (Книга) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Книга Иван Викторович

Рождение ребёнка
30.06.1939

Сын: Книга Валентин Иванович

Отец ребёнка: Книга Иван Викторович

Смерть
04.05.1992

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