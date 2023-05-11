Книга (Барабонова) Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1910
Дата смерти04.05.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1910
Отец: Барабонов Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Книга Иван Викторович
Рождение ребёнка
25.05.1937
Дочь: Колесникова (Книга) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Книга Иван Викторович
Рождение ребёнка
30.06.1939
Отец ребёнка: Книга Иван Викторович
Смерть
04.05.1992