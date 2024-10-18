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Елагин Константин Иванович

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Место рождения

Стечкино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Елагин Иван Иванович

Мать: Кузина Мария Федоровна

Стечкино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина Валентина Ивановна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрина Валентина Ивановна

Смерть
2018

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