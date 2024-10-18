Елагин Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Елагин Иван Иванович
Мать: Кузина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1967
Смерть
2018