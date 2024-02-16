Иванова Серафима Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1913
Дата смерти1993
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1913
Рождение ребёнка
26.12.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотарев Анатолий Ефремович
Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993