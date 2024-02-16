Иванова Серафима Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Серафима Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1913

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1913

Отец: Воронин Дмитрий Степанович

Мать: Воронина Марья Терентьевна

Рождение ребёнка
26.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотарев Анатолий Ефремович

Верхоценье, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Анатолий Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Ефремович

Смерть
1993
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