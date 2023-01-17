Водолазская Валентина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодолазская Валентина Гавриловна

Водолазская Валентина Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1947

Сын: Водолазский Анатолий Яковлеевич

Отец ребёнка: Водолазский Яков Галактионович

Задонье,Россия, Ростовская область, Азов и Азовский район
Смерть
1994
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close