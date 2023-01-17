Водолазская Валентина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1947
Сын: Водолазский Анатолий Яковлеевич
Отец ребёнка: Водолазский Яков Галактионович
Задонье,Россия, Ростовская область, Азов и Азовский район
Смерть
1994
Москва, город федерального значения Москва