Паразихин Василий Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Паразихин Козьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паразихин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Паразихина Парасковья Евфимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Паразихин Федор Васильевич
Мать ребёнка: Паразихина Парасковья Евфимовна
Смерть
Неизвестно