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Паразихин Василий Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Паразихин Козьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паразихин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Паразихина Парасковья Евфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паразихина Парасковья Евфимовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Паразихин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Паразихина Парасковья Евфимовна

Смерть
Неизвестно

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