Плотникова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1965
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965
Отец: Плотников Дмитрий
Мать: Плотникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мережанов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
15.03.1989
Дочь: Мережанова Мария Александровна
Отец ребёнка: Мережанов Александр Владимирович