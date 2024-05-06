Плотникова Татьяна Дмитриевна 05.01.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотникова Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1965

Отец: Плотников Дмитрий

Мать: Плотникова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мережанов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
15.03.1989

Дочь: Мережанова Мария Александровна

Отец ребёнка: Мережанов Александр Владимирович

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