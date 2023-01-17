Горчинина Анисья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчинина Анисья Родионовна

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Место рождения

Стрюково, Покровская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрюково, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
11.06.1877

Дочь: Ухова Мария Павловна

Отец ребёнка: Горчинин Павел Иванович

Стрюково, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горчинин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Горчинин Павел Иванович

Стрюково, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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