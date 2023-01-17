Житкова Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова Александра Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1881

Дочь: Хайдукова Анна Александровна

Отец ребёнка: Житков Александр Павлович

Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житков Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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