Житкова Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1881
Дочь: Хайдукова Анна Александровна
Отец ребёнка: Житков Александр Павлович
Павликово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно