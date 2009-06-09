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Шалютина Александра Вячеславовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2009

Отец: не указан

Мать: Михайлова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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