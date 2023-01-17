Скичко Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Скичко Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1949
Дочь: Немчинова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Скичко Нина Андреевна
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
2002
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область