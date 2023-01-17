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Скичко Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Скичко Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1949

Дочь: Немчинова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Скичко Нина Андреевна

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
2002
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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