Щеглов Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Дементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Степан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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