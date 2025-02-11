Захар Ильин
мужской, родился 1775, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Карп Захаров1805 г.р.
Василий Захаров1811 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Карп Захаров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Захаров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно