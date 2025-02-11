Захар Ильин 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Захар Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1775, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Карп Захаров1805 г.р.
Василий Захаров1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Карп Захаров

Мать ребёнка: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Захаров

Мать ребёнка: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

9

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.