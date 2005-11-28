Шкляр Андрей Андреевич 14.09.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкляр Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1923

Дата смерти

28.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкляр (Гогельганс) Клавдия Георгиевна

Рождение ребёнка
30.03.1955

Сын: Шкляр Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Шкляр (Гогельганс) Клавдия Георгиевна

Рождение ребёнка
28.11.1959

Сын: Шкляр Александр Андреевич

Мать ребёнка: Шкляр (Гогельганс) Клавдия Георгиевна

Смерть
28.11.2005

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