Шкляр Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1923
Дата смерти28.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1955
Мать ребёнка: Шкляр (Гогельганс) Клавдия Георгиевна
Рождение ребёнка
28.11.1959
Сын: Шкляр Александр Андреевич
Мать ребёнка: Шкляр (Гогельганс) Клавдия Георгиевна
Смерть
28.11.2005