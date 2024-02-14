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Иртуганов Богдан Мурза

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1635

Дата смерти

1715

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635

Отец: Ахметов Иртуган

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Мряс (Мряк)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Якуб

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Богданов Абдулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Богданов Сулейман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Богданов Сафар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Богданов Аит

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1715
Похороны
Неизвестно

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