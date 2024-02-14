Иртуганов Богдан Мурза
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1635
Дата смерти1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635
Отец: Ахметов Иртуган
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Мряс (Мряк)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Якуб
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Богданов Абдулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Богданов Сулейман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1664
Сын: Богданов Сафар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Богданов Аит
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1715
Похороны
Неизвестно