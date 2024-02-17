Миронов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1967

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1967

Отец: Миронов Иван Петрович

Мать: Волкова Мария Петровна

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