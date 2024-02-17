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Миронов Сергей Иванович
Миронов Сергей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1967
Пол
Мужской
Отец
Миронов Иван Петрович
1940 г.р.
Мать
Волкова Мария Петровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1967
Отец:
Миронов Иван Петрович
Мать:
Волкова Мария Петровна
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