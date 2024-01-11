Кашеверов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашеверов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашеверова (Горохова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1983

Сын: Кашеверов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Кашеверова (Горохова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1987

Дочь: Игнатьева (Кашеверова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Кашеверова (Горохова) Татьяна Васильевна

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