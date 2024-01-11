Кашеверов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1983
Сын: Кашеверов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Кашеверова (Горохова) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.12.1987
Дочь: Игнатьева (Кашеверова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Кашеверова (Горохова) Татьяна Васильевна