Ефремов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Авдотья Евстафьевна
Пензенская губ Загвоскинская вол Еланское
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Зиновия Николаевна
Мать ребёнка: Ефремова Авдотья Евстафьевна
Пензенская губ Загвоскинская вол Еланское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно